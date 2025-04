Bari, Magalini: “Centreremo i playoff, tra 20 giorni parleremo solo di questo”

Il direttore sportivo del Bari Giuseppe Magalini è intervenuto in conferenza stampa, rispondendo alla recenti dichiarazioni di mister Emilio Longo: “Ci sono quattro partite in pochi giorni e dobbiamo stare vicini. Credere in un traguardo fattibile è lecito, ma bisogna accelerare. La squadra ha i valori per poter centrare l’obiettivo che abbiamo a mente. Siamo allo stesso livello delle squadre che vogliono andare in Serie A. Abbiamo 15/16 giocatori di proprietà, dobbiamo parlare con la dirigenza per capire cosa fare. Playoff? Li centreremo, non esistono alternative. Non mi pongo neanche il problema di non riuscirci. Con il presidente ci sentiamo ogni giorno, abbiamo delle idee e ci siamo confrontati. Non so se la società punterà a vincere, ma sono certo che il prossimo anno partiremo da una base superiore rispetto a quest’anno. Penso che quello di Maggiore sia stato il colpo di calciomercato più importante della Serie B, dopo Pohjanpalo. Quando mister Longo ha detto di non illudersi non si riferiva ai playoff, ma alle prime squadre che ambiscono alla Serie A. Per Benali c’è il rinnovo automatico, perché ha raggiunto le presenze previste. Per quanto riguarda invece Pucino e Bellomo ci siederemo insieme per fare tutte le valutazioni del caso. Ritengo che i nostri attaccanti siano di valore. Faccio fatica a individuare in questa Serie B un bomber da doppia cifra arrivato a gennaio. Lasagna? Anche noi speravamo che arrivasse in doppia cifra, ma è sicuramente un calciatore di valore che ci ha dato una grossa mano e ci augiriamo sia determinante per le prossime partite. Dorval ad oggi è un punto di forza in vista della prossima stagione, perché per luì non c’è stata alcuna richiesta ufficiale. Quindi resta una nostra risorsa.”

Successivamente, è intervenuto anche Valerio Di Cesare, vice direttore sportivo del Bari: “Sicuramente quest’ anno ci è mancato qualcosa. Abbiamo sbagliato partite che dovevamo vincere. È una squadra che ha pregi e difetti, forte sì, ma a cui è mancato lo step utile per andare avanti.

