Bari, l’ultimo nome per la panchina è Iachini

BARI – Novità per la panchina biancorossa. Beppe Iachini è diventato il favorito numero uno per la panchina del Bari. L’ex Palermo e Genoa avrebbe superato la concorrenza di Cannavaro e Longo e adesso sarebbe in pole per diventare il successore di Marino.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author