Andrea Gambotto omaggiato della maglia numero 10 dal presidente del Bari Luigi De Laurentiis. La società biancorossa a inviato il dono al medico di origine barese, che con la sua equipe dell'Università di Pittsburgh sta lavorando al vaccino contro il Covid 19. Un gesto di speranza da parte di una società che come tutto il mondo tifa per questi scienziati che stanno cercando di debellare un virus che ha messo in ginocchio il mondo intero.