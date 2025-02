Bari, Longo: “Premiato il coraggio. Voglio sempre gente affamata”

“È una vittoria pesantissima. Sono orgoglioso della prova di questi ragazzi, perché sono venuti a fare una grande partita contro una squadra non facile da affrontare. È stato premiato il coraggio, perché siamo venuti qui con la voglia di vincere. È una vittoria che alza il nostro morale e che ci dà iniezione di fiducia in vista del futuro”. Sono le parole del tecnico dei biancorossi Moreno Longo, che nel post-partita di Mantova-Bari, analizza la vittoria della sua squadra.

“La squadra ha dimostrato di saper fare anche un altro tipo di partita. Perché quando siamo andati in vantaggio abbiamo deciso di compattarci, consapevoli della qualità del Mantova. Nel secondo tempo, con gli ingressi di Lasagna e Favilli abbiamo dato un segnale in più alla squadra per credere nella vittoria. Sapevamo poteva arrivare, perché in campo percepivamo uno spirito positivo”.

“Abbiamo deciso di giocare così perché di fronte avevamo una squadra che con il suo palleggio poteva metterci in difficoltà. Scelta questa formazione proprio per questo. Poi, è normale che c’è sempre un piano partita ma le incognite sono sempre tante”.

“Sono io che dico ai giocatori che se vogliono giocare me lo devono dimostrare. Voglio gente affamata e che scenda in campo con il fuoco sempre. Per il bene del Bari dobbiamo togliere l’io e pensare al noi. In questo modo possiamo toglierci diverse soddisfazioni, a patto di trovare quella continuità che ci è mancata”.

A volte ci sono partite che ci impongono un certo tipo di scelte. A volte sono importanti anche le caratteristiche dei giocatori avversari. Si può essere importanti anche a partita in corso, dove si può essere decisivi. Voglio giocatori affidabili sui quali poter sempre contare.

“Non dimentichiamoci che avevamo cinque giocatori fuori, tutte pedine importanti. Dobbiamo stringere ancora i denti, spero per il minor tempo possibile. Una volta che saranno tutti recuperati potremo avere delle giuste rotazioni”.

“Il gol lo aiuterà. Deve pensare alla prestazione. Secondo me non è ancora al top della condizione. Contro la Juve Stabia ha giocato dopo tante settimane. Oggi, invece, ha fatto molto meglio. È un giocatore d’esperienza e ci può dare una grande mano perché può tornare ad essere quel giocatore che tutti conosciamo”.

