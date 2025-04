Bari, Longo: “Mai addossato colpa del k.o. di Carrara ai tifosi, a Catanzaro per cercare risposte”

Moreno Longo, tecnico del Bari, si proietta in conferenza stampa l’appuntamento di domenica sul campo del Catanzaro:

PRECISAZIONE SU PAROLE POST CARRARA – “Volevo fare una precisazione: è la seconda volta che succede, c’è stata un’interpretazione completamente sbagliata delle mie parole, fatta ad hoc per fare polemica. Non ho mai addossato la colpa della sconfitta di Carrara alla tifoseria, questo mi fa incazzare, questo è fare i populisti cercando di fomentare, un qualcosa di cui non abbiamo bisogno. Il tifoso è libero di esprimere il proprio dissenso, l’ho sempre detto. All’inizio c’era da mettere il mister contro la società, ora c’è da mettere il mister contro i tifosi. Non ho espresso questo concetto, il video dell’intervista c’è e non è opinabile, non vanno trascritte parole diverse. La squadra sente il peso della responsabilità, il che è diverso dare la colpa ai tifosi. Bari non è per tutti perché ha una pressione diversa e la pressione dobbiamo gestirla noi. Stiamo facendo di tutto per regalare qualcosa ai tifosi che ci sostengono e che fanno sacrifici, quando non ci riusciamo, perché magari capita un evento negativo, alle volte nello sport capita di reagire in modo meno lucido come accaduto a noi a Carrara”.

CATANZARO – “Ci aspettiamo un Catanzaro di qualità, un Catanzaro che ha avuto una battuta d’arresto dopo la sosta, ma che ha fatto fin qui un campionato importante. Parliamo di una squadra che gioca con otto undicesimi della squadra che lo scorso anno ha fatto la semifinale playoff, una squadra che ha messo dentro innesti importanti e azzeccati durante il mercato di gennaio. Sappiamo che è un campo ostico, su cui dovremo andare a cercare di darci delle risposte dopo il secondo tempo di Carrara, il secondo tempo di Carrara ha fatto male a noi in primis. Vogliamo reagire per riprendere quello che è il nostro cammino”.

REAZIONE NELLE DIFFICOLTA’ “E’ un dato di fatto di questa squadra, la parte che ci è mancata di più è stata quella di reagire nel momento di difficoltà. E’ un dato che ci preoccupa, ma dobbiamo reagire per migliorarlo”.

IEMMELLO – “Sappiamo che è un grande giocatore per questa categoria, lo dimostrano i suoi numeri da diverso tempo a questa parte. Il Catanzaro però non è solo Iemmello, è una delle squadre che gioca meglio”.

FAVILLI – “E’ stato rallentato da qualche problema fisico e poi dall’influenza. Adesso da una decina di giorni si riallena con continuità, ce lo abbiamo a disposizione in maniera completa”.

CONFRONTO CON LA SQUADRA – “I confronti ci sono sempre, non solo quando le cose vanno male. Le reazioni non te le aspetti sul momento, conta quello che si riesce a portare sul campo alla fine, quando hai un’opportunità. Altrimenti restano tutte chiacchiere”.

BUON PRIMO TEMPO A CARRARA – “Abbiamo fatto un buon primo tempo fino all’episodio del gol regalato, la squadra stava facendo quello che doveva fare. Quel gol ha fatto uscire la squadra dalla partita, è questo che non deve capitare, non è un discorso di equilibrio”.

BONFANTI – “Bonfanti sta facendo prestazioni nelle quali gli manca il gol, ma sotto l’aspetto dell’impegno e della dedizione è un ragazzo che sta dando il suo contributo. Gli attaccanti hanno bisogno del gol come il pane per trovare quella linfa in più”.

SOLO LELLA OUT – “Fuori il solo Lella, gli altri sono tutti a disposizione. Detto che mancano ancora due allenamenti”.

SIMIC – “Siamo contenti di come sta lavorando, è evidente che abbia trovato una condizione che gli permette di candidarsi sempre come un titolare rispetto all’inizio”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author