Il Generale della Guardia di Finanza Francesco Mattana, insieme con i vertici delle Fiamme Gialle regionali, ha incontrato stampa e istituzioni per il consueto scambio di auguri per il Natale. L’occasione è stata proficua per parlare anche degli obiettivi futuri. Nel servizio per il Tg di AntennaSud lo stralcio di una più ampia intervista che andrà in onda nei prossimi giorni.