Bari, Levante PROF: la nona edizione è già un successo

Con oltre 250 stand su più di 10.000 metri quadrati di esposizione, la nona edizione di Levante PROF si conferma un appuntamento di riferimento per il settore eno-agroalimentare. La fiera, in corso alla Nuova Fiera del Levante, abbraccia i comparti della panificazione, pasticceria, pizzeria, gelateria, ristorazione e hotellerie, offrendo una panoramica completa sulle ultime innovazioni del settore.

«Siamo entusiasti di questa edizione che con oltre 500 aziende presenti si consolida come il principale punto di incontro per i professionisti italiani», dichiara Ezio Amendola, organizzatore dell’evento.

Un palcoscenico internazionale

Levante PROF, che ha ottenuto anche per il 2025 la qualifica di fiera internazionale dalla Regione Puglia, propone un ricco programma di eventi con oltre 100 appuntamenti tra contest, masterclass, convegni e laboratori formativi.

Tra le competizioni di spicco torna il Premio Trofeo PuntoIT, tappa della Coppa Italia di Gelateria, che premierà il miglior gelato artigianale ispirato ai prodotti tipici pugliesi. Il vincitore avrà accesso alla finale nazionale di Roma e alla competizione per il Miglior Gelatiere dell’Anno a Rimini nel 2026.

Grande attesa anche per il concorso Divina Colomba, organizzato da Goloasi, che celebrerà le migliori colombe artigianali d’Italia nelle categorie tradizionale, al cioccolato e salata.

Focus su formazione e tradizione

L’evento ospiterà inoltre la FIPPA – Federazione Italiana Panificatori e Affini, che guiderà i visitatori in un viaggio sensoriale tra i sapori della panificazione artigianale. «Sarà un’occasione unica per scoprire i segreti dell’arte bianca», sottolinea Emma Prunella, segretaria della Federazione per il Mezzogiorno.

Levante PROF sarà inaugurata domenica 9 marzo alle ore 11:00 e resterà aperta fino a mercoledì 12 marzo, dalle 10:00 alle 19:00. L’ingresso è riservato agli operatori del settore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author