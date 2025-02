Bari, le donne vulnerabili per una squadra di futsal

BARI – Incentivare la partecipazione alle donne allo sport, mettendo al centro persone che vivono particolari condizioni di vulnerabilità. Traendo ispirazione dal progetto “Crazy for Football”, la prima squadra nazionale di futsal (calcio a 5) dedicata a persone con problemi di salute mentale in Italia, la commissione consiliare Culture, Politiche giovanili ed educative del Comune di Bari in rete con diverse altre realtà del territorio promuove “Women in Futsal” (WIF Bari). Il progetto pilota intende, quindi, promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale, creando tre rappresentative femminili di futsal in altrettanti Paesi europei: Italia, Spagna e Portogallo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author