Bari, le chiavi della Città al candidato Nobel Jelloun

BARI – Scrittore, poeta e saggista marocchino che ha scritto tutte le sue opere in francese. È stato nominato per il premio Nobel per la letteratura. Tahar Ben Jelloun, presidente della giuria del concorso Meridiana del Bif&st 2025, è l’autore contemporaneo più tradotto al mondo. Per questo ma anche per i messaggi che offre in tutte le sue opere, da L’ha ucciso lei a L’uomo che amava troppo le donne passando per Il razzismo raccontato a mia figlia e Creatura di sabbia, ha ricevuto dalle mani del sindaco Vito Leccese, le chiavi della Città

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author