“Ci siamo stretti la mano in ritiro. Il rinnovo del contratto con il ds Ciro Polito era un obbligo. Ha firmato un biennale, ma l’accordo sarà prolungato fino al 2025 in caso di raggiungimento dei play off. E’ un leader e un ottimo uomo-mercato”. Sono le parole di Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, che, collegato via streaming con il San Nicola, ha presentato il prolungamento dell’accordo con il direttore sportivo napoletano.