Bari, lavoro nero: chiusi un bar e quattro ristoranti

BARI – Un bar e quattro ristoranti sono stati chiusi dall’Ispettorato d’area metropolitana (Iam) di Bari-Bat per il superamento della soglia del 10% di lavoro nero. Il provvedimento è scattato dopo i controlli effettuati l’8 marzo, che hanno portato alla verifica di 31 posizioni lavorative, di cui 13 risultate irregolari.

Nel bar ispezionato, gli unici due dipendenti erano in nero, senza alcuna tutela normativa e assicurativa. Inoltre, il datore di lavoro non aveva redatto il documento di valutazione dei rischi e non rispettava gli obblighi di sorveglianza sanitaria, formazione e sicurezza.

Nei cinque ristoranti controllati, 11 lavoratori su 29 erano impiegati senza contratto, tra cui cinque extracomunitari (uno senza permesso di soggiorno) e un minore non assumibile perché privo dell’obbligo scolastico. Per quattro dei cinque locali è scattata la sospensione dell’attività. Contestate anche violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

