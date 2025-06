Bari, lavori al molo sant’Antonio: tutto da cronoprogramma

BARI – Tutto procede secondo cronoprogramma. A garantirlo l’azienda appaltatrice dei lavori che sta operando per fare in modo che entro i primi mesi del 2026 Bari regali ai suoi cittadini un riqualificato molo Sant’Antonio che darà un nuovo aspetto al Waterfront della Città vecchia di Bari nel tratto di costa compreso tra il complesso di Santa Scolastica, lo stesso molo e quello di san Nicola. Qui sta sorgendo il nuovo edificio che ospiterà il museo del mare di Bari Mu.Ma.B che sorge al posto della vecchia struttura demolita, risalente ai primi anni ‘90, sede dei vecchi locali di servizio dei pescatori, oramai contraddistinta da una condizione di generale degrado e deterioramento.

Terminate le operazioni in mare che hanno riguardato l’implementazione delle opere di difesa marittime esistenti mentre a Nord del molo sono state avviate le operazioni preliminari di realizzazione di pontili modulari, in quota alla “promenade” del lungomare storico. I lavori sono stati aggiudicati per 10,1 milioni di euro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author