Bari, latitante arrestato in porto: deve scontare 15 anni

Tradito dall’agitazione mentre sbarcava da una motonave proveniente da Durazzo, un 49enne di nazionalità rumena è stato arrestato al porto di Bari dalla Polizia di frontiera.

L’uomo, apparso subito in uno stato di forte agitazione al varco documenti, ha attirato l’attenzione di uno degli agenti che, insospettito, ha effettuato accertamenti approfonditi nel database internazionale.

Dai controlli è emerso che il passeggero era destinatario di un provvedimento di cumulo pena emesso dopo due sentenze definitive, tra cui una della Corte di Assise di Perugia risalente al 2010, per reati gravissimi: associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale aggravata, commessi tra il 2005 e il 2006. A questo si aggiunge una condanna del Tribunale di Perugia per rapina in concorso.

La pena residua da scontare è di quasi 15 anni di carcere, oltre a una multa superiore ai mille euro. Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto nel carcere di Bari.

