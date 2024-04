Bari, Laforgia a Leccese: ‘Sospendiamo le primarie in accordo’

“Chiedo all’altro candidato (Vito Leccese, ndr) qui da palco, con lo spirito unitario di sempre, di sospendere di comune accordo le primarie previste per domenica”. Lo ha detto il candidato, Michele Laforgia, candidato sindaco alle primarie del cento sinistra sostenuto da Ms5 e Sinistra italiana dal palco dell’evento ‘Un nuovo inizio’ riferendosi all’altro candidato sindaco sostenuto da Pd e Verdi. “Non voltate di nuovo la testa dall’altra parte. Non per fare un passo indietro, ma per un altro passo in avanti. Troviamo l’unità di tutte le forze progressiste e sane di questa città e salviamo la città dallo spettro del commissariamento e da uno stigma che non meritiamo, perché ci siamo liberati dalle mafie”.

