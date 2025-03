Bari, Lacarra (PD): “Bellomo ossessionato da Decaro”

Nuovo scontro politico tra Marco Lacarra, segretario regionale del Partito Democratico, e Davide Bellomo, deputato della Lega. Il motivo del contendere è sempre lo stesso: l’ex sindaco di Bari Antonio Decaro.

Attraverso una nota, Lacarra accusa Bellomo di essere ossessionato dall’ex sindaco: “Anche oggi l’ennesima ramanzina anti-Decaro. Possibile che Bellomo non abbia nulla da raccontare ai suoi elettori su cosa fa in Parlamento? Non parla di nulla se non di lui”. Secondo Lacarra, il leghista avrebbe “provato persino a far commissariare il Comune di Bari, ma il Governo ha chiuso la questione senza conseguenze”.

Le accuse di Bellomo

Bellomo ha attaccato, sempre con una nota, la gestione delle partecipate comunali, in particolare Amiu, dopo la scoperta di 40 pregiudicati assunti. “È l’ennesima conferma delle gravissime inadempienze della giunta Decaro – ha affermato il deputato leghista –. Il Comune non ha mai effettuato controlli a campione sui certificati penali dei dipendenti, come previsto dalle norme anticorruzione”.

Bellomo chiede da giorni un confronto pubblico con Decaro: “Tace, non acconsente e non ha tempo per chiarire questa brutta storia. Un film dell’orrore a puntate in cui il protagonista non appare mai nei titoli di coda”.

