Bari | La Sagra della Ciliegia Ferrovia Express fa tappa nel capoluogo

La sagra della Ciliegia Ferrovia Express fa tappa a Bari. Una delegazione del Comune di Turi e delle associazioni Inpiazza e TurPuglia ha fatto visita al primo cittadino Antonio Decaro che ha ricevuto la perla rossa di Puglia, distribuita ai cittadini fino alle 19 nel quartiere Japigia presso la chiesa di San Sabino. La sagra, però, non è solo promozione del territorio ma anche solidarietà. La carovana ha anche fatto visita al Policlinico di Bari dove chi ha lottato in prima linea contro il Covid è stato omaggiato per il suo lavoro. Un segno di riconoscimento in seguito all’evento che ha contrassegnato questa prima parte del 2020, che ha messo in difficoltà tante famiglie, aiutate proprio da Comune e Associazione InPiazza con parte del ricavato delle vendite.