Tante le incognite che pendono come una spada di Damocle sulla testa degli operatori dei musei. Comparto legato a doppio filo a quello del turismo e degli eventi, si ritrova adesso a dover affrontare tante difficoltà. Si riparte in sicurezza e con la speranza che nasce dalla passione per il proprio lavoro. A Bari riparte Santa Scolastica. Per la Pinacoteca al via dal 26 Maggio mentre per il Museo Civico si dovrà attendere Giugno. Per ora nessuna prenotazione.