8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Bari, la raccolta dei rifiuti passa per l’intelligenza artificiale

Antonella Fazio 8 Settembre 2025
centered image

BARI – Un cestino smart alimentato da intelligenza artificiale per differenziare i rifiuti. La Lega in Consiglio Comunale e il gruppo BariEcocity lanciano l’iniziativa per un approccio più smart alla raccolta dei rifiuti e lo fanno con Hoooly, il nuovo dispositivo della start up di Ganiga Innovation. Il robot brevettato utilizza l’Intelligenza Artificiale e la Gen AI per separare istantaneamente i rifiuti con un’accuratezza del 95%. Hoooly! effettua analisi avanzate dei dati, raccogliendo informazioni sul tipo di rifiuto, brand, volume e peso, contribuendo a ridurre costi ed emissioni di Co2. In ultimo Con l’algoritmo avanzato di intelligenza artificiale può aumentare significativamente il tasso di riciclaggio e migliorare il monitoraggio dei rifiuti.

 

About Author

Antonella Fazio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Polignano, si chiude la tre giorni dedicata a mr Volare

8 Settembre 2025 Antonella Fazio

Cc Monopoli, il maggiore Proietti lascia il comando alla volta di Trani

8 Settembre 2025 Antonella Fazio

Bari, rapina all’ufficio postale del Libertà: in carcere 46enne

8 Settembre 2025 Antonella Fazio

Mola, gestore di ristorante arrestato per spaccio di droga

8 Settembre 2025 Antonella Fazio

GdF Bari, il maggiore Pirrò al Nucleo Economico Finanziario

8 Settembre 2025 Redazione

Adelfia, accoltellamento alla Festa Patronale: fermato un uomo

8 Settembre 2025 Antonella Fazio

potrebbe interessarti anche

Taranto, auto si ribalta a Talsano: anziani coniugi in ospedale

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

Brindisi, caveau dell’Unicredit svaligiato durante la festa patronale

8 Settembre 2025 Gianmarco Di Napoli

Ripacandida: inaugurato l’Eco-Compattatore “Mangiaplastica” per la raccolta differenziata

8 Settembre 2025 Michael Logrippo

Bari, la raccolta dei rifiuti passa per l’intelligenza artificiale

8 Settembre 2025 Antonella Fazio