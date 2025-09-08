Bari, la raccolta dei rifiuti passa per l’intelligenza artificiale

BARI – Un cestino smart alimentato da intelligenza artificiale per differenziare i rifiuti. La Lega in Consiglio Comunale e il gruppo BariEcocity lanciano l’iniziativa per un approccio più smart alla raccolta dei rifiuti e lo fanno con Hoooly, il nuovo dispositivo della start up di Ganiga Innovation. Il robot brevettato utilizza l’Intelligenza Artificiale e la Gen AI per separare istantaneamente i rifiuti con un’accuratezza del 95%. Hoooly! effettua analisi avanzate dei dati, raccogliendo informazioni sul tipo di rifiuto, brand, volume e peso, contribuendo a ridurre costi ed emissioni di Co2. In ultimo Con l’algoritmo avanzato di intelligenza artificiale può aumentare significativamente il tasso di riciclaggio e migliorare il monitoraggio dei rifiuti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author