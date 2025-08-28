Bari, la “Processione” di Nani Chacon al Piano Festival

Bari – È la residenza d’artista la novità del Piano festival 2025: l’artista nativa americana Nani Chacon e la sua “Processione” affiancano i concerti che proseguiranno fino alla fine della settimana. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Antonio Bucci See author's posts Continue Reading Previous Ronaldinho sbarca in Puglia: sarà ospite a BarlettaNext Lecce saluta il comandante D’Amato: “Un’esperienza di crescita umana”. In tre anni 1850 arresti e 20mila denunce potrebbe interessarti anche Lecce saluta il comandante D’Amato: “Un’esperienza di crescita umana”. In tre anni 1850 arresti e 20mila denunce 28 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo Ronaldinho sbarca in Puglia: sarà ospite a Barletta 28 Agosto 2025 Flavio Insalata Barletta in lutto, addio a Mariagrazia Vitobello 28 Agosto 2025 Antonio Gargano Regionali, lunedì il vertice chiave. Decaro resta in silenzio 28 Agosto 2025 Antonio Bucci Bari, risse tra extracomunitari: continua il controllo delle piazze ‘calde’ 28 Agosto 2025 Antonella Fazio Bari, tentativi di truffa sui parcometri: l’allerta di Amtab 28 Agosto 2025 Dante Sebastio
