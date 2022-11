Bari, la prima volta di Salcedo e Di Cesare

Condividi su...

BARI – Il sabato delle prime volte. Quelle di Eddie Salcedo e Valerio Di Cesare che alla vigilia della sosta per gli impegni delle nazionali hanno timbrato il cartellino per la prima volta in stagione. Un gol importantissimo quello del capitano, che a 39 anni 5 mesi e 20 giorni si iscrive tra i più “anziani” ad aver segnato una rete in cadetteria. Si tratta del sedicesimo centro in 314 partite in B per un calciatore che, forte delle sue 178 presenze in biancorosso punta a superare Carrera e Sabelli e ad issarsi al 18esimo posto dei più presenti di sempre nella storia del club. Un colpo di testa importantissimo che ha dato il la alla rimonta della sua squadra, che ha poi pareggiato nella ripresa con il grandissimo tiro al volo di Salcedo. Rete all’esordio da titolare per l’attaccante colombiano, schierato prima come trequartista alle spalle della coppia formata da Antenucci e Scheidler e poi come attaccante esterno nel terzetto offensivo biancorosso. Un gol che da fiducia ad un giocatore che vista l’assenza di Cheddira (l’italo marocchino salterà presumibilmente due partite a causa dei mondiali in Qatar) si candida per una maglia da titolare anche per la trasferta di Como. La squadra tornerà ad allenarsi nella giornata di mercoledì, con Maiello, Vicari e Ceter sulla via del recupero. Nel prossimo match ci saranno anche loro.

