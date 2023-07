Bari, la partitella in famiglia chiude il ritiro. Lunedì la ripresa nel capoluogo

Due giorni di riposo e poi la ripresa a Bari. Con la partitella in famiglia del venerdì mattina si è concluso il ritiro a Roccaraso del Bari, una preparazione che la squadra di Mignani ha affrontato senza quattro-cinque uomini importanti che verranno aggiunti alla rosa prima della fine del mercato. Manca qualcosa, con il diesse Polito alla ricerca del portiere in primis e poi almeno di un giocatore per reparto che vada a completare la squadra. Per quanto riguarda i pali entro tre-quattro giorni si conoscerà il futuro di Brenno. Il Bari tratta con il Gremio per il prestito con diritto di riscatto e tiene d’occhio anche Perisan dell’Empoli e Poluzzi del Sudtirol. Altro capitolo è quello relativo ai ritorni: Benedetti ed Esposito hanno mostrato grande amore nei confronti della piazza e se Sampdoria e Inter aprissero alla cessione Polito ci penserebbe molto seriamente. Le due settimane in Abruzzo si sono chiuse con una gara a ranghi misti. Da una parte i verdi con Menez e Morachioli dietro Cheddira, dall’altra i rossi con Scheidler dietro Nasti e Chukwu. Hanno vinto i verdi con la doppietta di Menez e la reti di Cheddira, dall’altra parte in gol Chukwu. Ora tutti a casa fino al 31 luglio, quando a Bari potrà esserci già qualche volto nuovo.

