Bari | La maglia n.10 va a Karim Laribi

Dopo l'arrivo di Mattia Maita il Bari ufficializza anche l'ingaggio del centrocampista Karim Laribi. Oggi c'e' stata la firma che lega il classe '91 alla società della famiglia De Laurentiis fino a fine stagione con la formula del prestito. Il calciatore italo-tunisino indosserà la gloriosa maglia n.10.

Dopo aver militato nelle giovanili di Inter e Fulham, Laribi fa il suo esordio tra i pro con la maglia del Palermo prima di passare, nel 2010, al Foggia di Zeman, guadagnandosi la chiamata del Sassuolo con cui, nella stagione ’12-’13 conquista la sua prima promozione in Serie A. Latina e Cesena sono tappe importanti nella crescita dell’italo-tunisino, ma è con il Bologna, nel 2015, che il duttile centrocampista centra l’obiettivo della seconda promozione dalla Cadetteria. Chiamato nel 2018 a vestire la maglia dell’Hellas Verona, Laribi centra un incredibile tris, raggiungendo la terza promozione in massima serie della sua carriera, risultando decisivo nella finale play-off vinta in rimonta dagli scaligeri sul Cittadella: dopo lo 0-2 dell’andata, i veronesi si impongono 3-0 nel ritorno con terza e decisiva rete proprio di Laribi. Dopo aver vestito le maglie delle giovanili azzurre fino all’Under 21, nel 2017 sceglie la Nazionale tunisina debuttando nella sfida amichevole contro il Camerun. Nella prima parte della stagione sono 16 le presenze complessive con la maglia dell'Empoli, 13 in campionato più 3 in Coppa Italia.