Bari – La Fondazione Petruzzelli cerca un sovrintendente

Il Teatro Petruzzelli di Bari, un tempio dell’arte e della musica, è in cerca della sua nuova guida.

La Fondazione ha lanciato una ricerca per un sovrintendente che abbia una “comprovata esperienza in materia di gestione e di organizzazione di attività musicali e di gestione e organizzazione di enti consimili” ed il cuore e l’esperienza per custodire la sua anima musicale. Chiunque si senta pronto a intraprendere questa missione d’amore per la cultura può inviare la propria manifestazione di interesse entro il 19 settembre.

Non si tratta di un semplice concorso, ma di un invito a un’intesa profonda: non si cerca un vincitore, ma una sintonia. Il prescelto, dopo la “benedizione” del Ministero della Cultura, inizierà una collaborazione che sarà un inno all’amore per l’arte, con un compenso che rifletterà l’importanza di un ruolo prestigioso e passionale.

