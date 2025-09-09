9 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Bari – La Fondazione Petruzzelli cerca un sovrintendente

Claudia Turba 9 Settembre 2025
centered image

Il Teatro Petruzzelli di Bari, un tempio dell’arte e della musica, è in cerca della sua nuova guida.

La Fondazione ha lanciato una ricerca per un sovrintendente che abbia una “comprovata esperienza in materia di gestione e di organizzazione di attività musicali e di gestione e organizzazione di enti consimili” ed il cuore e l’esperienza per custodire la sua anima musicale. Chiunque si senta pronto a intraprendere questa missione d’amore per la cultura può inviare la propria manifestazione di interesse entro il 19 settembre.

Non si tratta di un semplice concorso, ma di un invito a un’intesa profonda: non si cerca un vincitore, ma una sintonia. Il prescelto, dopo la “benedizione” del Ministero della Cultura, inizierà una collaborazione che sarà un inno all’amore per l’arte, con un compenso che rifletterà l’importanza di un ruolo prestigioso e passionale.

About Author

Claudia Turba

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Ocse, istruzione: Italia ultima per laureati e stipendi docenti

9 Settembre 2025 Redazione

UNIBA, via al semestre filtro alle facoltà medico-sanitarie

9 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

‘Laurea falsa’, moglie ex assessore chiede messa alla prova

9 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Ex primario pediatrico Bari assolto dall’accusa di falso

9 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Latina – Picerno (1-2), le pagelle: Santarcangelo e Summa “amari lucani”

9 Settembre 2025 Francesco Cutro

In Puglia il 10° Raduno Estivo Nazionale della Protezione civile

9 Settembre 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Futsal A/F, Bitonto: folla in festa per “La Squadra e la Città”

9 Settembre 2025 Redazione

Incidente stradale sulla provinciale: tre auto coinvolte

9 Settembre 2025 Michele Iurlaro

Manduria: quartiere Sant’Antonio tra scoperte, lavori e disagi

9 Settembre 2025 Marzia Baldari

Parco eolico, Manduria impugna la delibera

9 Settembre 2025 Marzia Baldari