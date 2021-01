L’assessora al Welfare Francesca Bottalico annuncia che la Fondazione Costa Crociere ha donato alla comunità di Bari, attraverso buoni alimentari, l’equivalente di 6.900 pasti che saranno destinati prioritariamente a cittadini e famiglie in situazione di disagio socio-sanitario ed economico o che vivono in condizione di grande vulnerabilità.

“Uno degli aspetti che questa emergenza ha evidenziato maggiormente nella nostra città – commenta Francesca Bottalico – è il paradigma secondo cui un territorio è tanto più resiliente e capace di non lasciare indietro nessuno quanto più i soggetti pubblici e privati sono in grado di cooperare tra loro, come è accaduto in questi mesi grazie alla straordinaria sinergia tra il mondo non profit e la rete delle attività produttive e del mondo della cultura. La donazione e l’impegno di Costa Crociere Foundation, che sento di ringraziare personalmente e a nome dell’amministrazione comunale nonché dei tanti beneficiari, sono la dimostrazione di un’alleanza educativa diffusa che sta favorendo lo sviluppo di esperienze di welfare di comunità, che partono dal bisogno ma si allargano alla presa in carico complessiva dei cittadini”.

“Dall’inizio dell’emergenza Covid 19 – dichiara Davide Triacca, segretario generale di Costa Crociere Foundation e sustainability director di Costa Crociere – l’impegno di Costa Crociere Foundation si è concentrato particolarmente sulle persone che hanno subito gli effetti più duri di questa situazione dal punto di vista economico e sociale. Abbiamo potuto contare sulle risorse messe a disposizione dalla nostra azienda, dalle nostre navi e dai nostri partner, lavorando in stretta collaborazione con le istituzioni locali. Il nostro sostegno sta proseguendo anche nel 2021 in tante città italiane e di altri paesi nel mondo, tra cui Bari, alla quale siamo molto legati da un rapporto storico e consolidato”.