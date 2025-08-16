Bari, la droga dietro la cisterna di un condominio: due arresti

BARI – Avrebbero escogitato un particolare sistema per occultare la droga nella cisterna di un condominio del quartiere San Pasquale di Bari. Per questo due giovani baresi, di 22 e 19 anni, sono stati arrestati dalla polizia. I fatti nel pomeriggio del 12 agosto quando due agenti dei falchi della Mobile, avrebbero notato due ragazzi entrare in un locale al piano terra di un condominio con fare sospetto. Ciò avrebbe attivato i poliziotti che hanno subito proceduto a una perquisizione. Notato l’arrivo degli agenti, uno dei due ragazzi ha provato a defilarsi ma, tuttavia, è stato prontamente bloccato.

Nel condominio, i poliziotti hanno trovato l’altro ragazzo con – tra le mani – una cassetta in metallo rosso con tre “panetti” di hashish ed una dose di cocaina, oltre a diverso materiale per il confezionamento. Dalla perquisizione è emerso il particolare sistema di occultamento con un cavo il quale, una volta tirato, consentiva di sollevare uno zaino nascosto dietro una cisterna. All’interno, una busta contenente cocaina, per un peso di oltre 262 grammi. Complessivamente sono stati sequestrati 304 grammi di hashish e 265 grammi di cocaina.

I due giovani sono stati tratti in arresto. Intanto continuano i controlli nelle ore serali nelle zone ritenute più “calde” della città, in particolare tra il molo san Nicola e piazza Umberto. In quest’ultima settimana sono state denunciate 18 persone. Tra questi una persona è stata sorpresa in centro a Bari benché sottoposta a Daspo urbano. Cinque gli arresti: uno per danneggiamento, un altro per il furto di un ciclomotore, e tre per spaccio.

