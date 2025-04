Bari, la denuncia: “Rifiuti in Piazza Massari, necessario intervento di pulizia”

BARI – “Piazza Massari, degrado, sporcizia e indifferenza” è quanto denunciato con una nota stampa Luigi Cipriani, segretario Politico e Antonio De Cicco, segretario Cittadino, del Movimento “Riprendiamoci il Futuro” scrivono all’Assessorato all’ambiente del Comune di Bari e ai dirigenti dell’Azienda municipalizzata AMIU per le condizioni in cui versa Piazza Massari, una piazza centrale della città capoluogo regionale. Come si evince dalla foto scattata da una militante del Movimento, i rifiuti traboccano dai cestini per la raccolta e sono anche per terra, a discapito dell’igiene e per il decoro urbano.

Cipriani e De Cicco stigmatizzano quanto avviene in un luogo centrale, frequentato da migliaia di cittadini e turisti ogni giorno.

“Confidiamo – concludono i rappresentanti del Movimento Riprendiamoci il futuro – che chi di competenza provveda quanto prima per rendere decorosa Piazza Massari.”

