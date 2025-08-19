Bari, la curva chiama a raccolta i tifosi per decidere la linea verso squadra e società

Come comportarsi nei confronti di squadra e società in vista della prossima stagione? I Seguaci della Nord – gruppo della parte più calda del tifo del Bari – invitano tramite un comunicato apparso e diffuso sui social i tifosi a parlarne e partecipare tramite una riunione pubblica. Appuntamento giovedì 21 agosto alle ore 19 nell’area parcheggio dell’antistadio.

