Bari, la curva chiama a raccolta i tifosi per decidere la linea verso squadra e società

Come comportarsi nei confronti di squadra e società in vista della prossima stagione? I Seguaci della Nord – gruppo della parte più calda del tifo del Bari – invitano tramite un comunicato apparso e diffuso sui social i tifosi a parlarne e partecipare tramite una riunione pubblica. Appuntamento giovedì 21 agosto alle ore 19 nell’area parcheggio dell’antistadio.
