19 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari-Catanzaro, i tifosi baresi (foto Massimo Todaro/Antenna Sud)

Bari, la curva chiama a raccolta i tifosi per decidere la linea verso squadra e società

Domenico Brandonisio 19 Agosto 2025
centered image

Come comportarsi nei confronti di squadra e società in vista della prossima stagione? I Seguaci della Nord – gruppo della parte più calda del tifo del Bari – invitano tramite un comunicato apparso e diffuso sui social i tifosi a parlarne e partecipare tramite una riunione pubblica. Appuntamento giovedì 21 agosto alle ore 19 nell’area parcheggio dell’antistadio.

About Author

Domenico Brandonisio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, mercato: accordo a un passo con Talla Souare

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Bari, stop per l’attaccante Gytkjaer: la nota del club

19 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Nikola Krstovic e l’Atalanta mai stati così vicini: operazione ai dettagli

19 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Potenza, dal Pescara arriva il terzino Marco Balzano

19 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Eccellenza e Promozione 2025/26: il CR Puglia ufficializza i gironi

19 Agosto 2025 Massimo Todaro

Coppa Italia Serie C, Giudice Sportivo: ammende per Foggia e Monopoli

19 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Bari, la curva chiama a raccolta i tifosi per decidere la linea verso squadra e società

19 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Taranto, mercato: accordo a un passo con Talla Souare

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Bari, stop per l’attaccante Gytkjaer: la nota del club

19 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Taranto, parcheggiatori abusivi nel mirino: scattano i daspo urbani

19 Agosto 2025 Dante Sebastio