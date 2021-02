Bari | La città alla guida di un importante progetto sulla sicurezza alimentare

Al via FoodSafetyEU, progetto finanziato da Horizon 2020, che mira a ideare e sviluppare una piattaforma multi-attore per la creazione di una rete collaborativa tra cittadini, ricercatori e decisori politici a livello nazionale, europeo ed internazionale nell’ambito del sistema della sicurezza alimentare. L’Italia ha un ruolo fondamentale nella costituzione del network europeo. Capofila del progetto è l’Istituto Scienze delle Produzioni Alimentari (CNR-ISPA) di Bari che coordina un consorzio 23 enti beneficiari insieme a 44 stakeholder (autorità di sicurezza alimentare, associazioni di consumatori, centri di ricerca, ecc.) che supportano il progetto. Tra questi anche ENEA, responsabile della produzione dei tool digitali, e l’Agenzia della Promozione della Ricerca Europea (APRE), per le attività di comunicazione. Il progetto, aperto a nuove adesioni, svilupperà metodi e strumenti digitali per strutturare il processo partecipativo, oltre che specifiche campagne di sensibilizzazione dedicate al tema.