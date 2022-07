“Da questo test con una squadra di pari categoria, ho tratto buone indicazioni nonostante il gran caldo – ha detto Michele Mignani, tecnico del Bari, dopo il ko (1-0) nell’amichevole di Frosinone -. In avvio siamo stati poco coraggiosi concedendo troppo campo, poi la condizione è cresciuta e nella ripresa siamo andati bene. Mercato? Le squadre si possono sempre migliorare con calciatori di qualità o con caratteristiche differenti da quelli che hai in rosa. Esuberi? La società sia stata chiara: tutti sanno chi fa parte del progetto e chi no. Benedetti e Dorval? Direi bene, anche se devono scrollarsi di dosso un po’ di timidezza, mettendoci più personalità e coraggio. Il bilancio di questo ritiro? Positivo”.