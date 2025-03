Bari ko a Carrara, la curva ospite contesta la squadra: “Andate a lavorare”

“Andate a lavorare”, “meritiamo di più” e consueti cori contro la presidenza De Laurentiis. A fine partita, ma anche a gara in corso. I tanti sostenitori del Bari presenti a Carrara non hanno gradito non solo la sconfitta ma anche l’atteggiamento della squadra di Longo allo stadio Dei Marmi: una gara partita bene, ma che poi è andata incontro ad una incredibile involuzione, fisica, tattica, tecnica e mentale. Per una squadra che perde una grande chance in chiave playoff ed ora rischia di finirci fuori. Anche i tifosi biancorossi iniziano a perdere la pazienza, pur non mancando mai il sostegno: sono tra i più presenti in trasferta.

