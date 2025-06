Bari, Irccs: rimosso tumore raro di 2 chili al seno

BARI – Un raro tumore del seno, del peso di due chili, è stato asportato nel corso di un intervento eseguito dall’equipe di chirurgia senologica dell’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari. Alla paziente, una 58enne di Brindisi, era stato diagnosticato un tumore filloide della mammella, un tumore raro, appunto, solitamente benigno, la cui caratteristica principale è quella di crescere di volume molto rapidamente. La paziente, infatti, ha riferito che, in poco più di tre mesi, il tumore ha raggiunto l’eccezionale dimensione di 20 centimetri, ha dato origine a diverse lesioni della pelle e le ha causato la completa deformazione del seno e del torace. L’intervento, eseguito dalla dottoressa Graziana Barile dell’equipe guidata da dottor Sergio Diotaiuti, ha permesso di rimuovere completamente la massa. La paziente, dimessa due giorni dopo l’intervento, sta bene. Ulteriori esami di laboratorio spiegheranno la natura del tumore, la sua gravità e indicheranno se la paziente dovrà sottoporsi ad altre terapie oncologiche.

“Grazie a tutte le professionalità in servizio in questo Istituto – commenta Alessandro Delle Donne, commissario straordinario dell’Istituto Tumori di Bari – siamo in grado di intervenire, in maniera efficace, anche su tumori rari, le cui caratteristiche sfuggono agli standard e alle statistiche dell’oncologia. Anche questo fa parte della presa in carico completa del paziente che viene inquadrato nel giusto setting assistenziale e accompagnato in tutto il percorso, dalla diagnosi al follow up”, conclude Delle Donne.

