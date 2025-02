Bari, investito da furgone sulla SS16: muore 32enne

È morto il 32enne originario del Bangladesh investito nel primo pomeriggio di domenica 9 febbraio sulla Strada Statale 16, in direzione Brindisi, nei pressi di un distributore di benzina vicino all’uscita di Cozze, nel Barese. L’uomo, travolto da un furgone, aveva riportato fratture scomposte e un grave trauma cranico. Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari, dove è deceduto a causa delle lesioni riportate. Grave anche l’altro pedone coinvolto, un 39enne, ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Di Venere di Bari. Il conducente del furgone si è fermato a prestare soccorso: la sua posizione è al vaglio dei carabinieri.

