Bari: Investe tre pedoni sulle strisce e fugge, caccia al pirata

Mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Capruzzi, a Bari, sono stati investiti da uno scooter. Il conducente ha frenato solo all’ultimo momento, non potendo evitare l’investimento. I tre malcapitati sono stati scaraventati sull’asfalto e il centauro, pur cadendo, non si è fermato a prestare soccorso, ma è fuggito a piedi facendo perdere le sue tracce. L’impatto è stato violento, tanto che uno dei tre feriti è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

