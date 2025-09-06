6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Bari: Intitolato a Biagio Catalano il campetto del “Redentore”

 Claudia Carbonara 6 Settembre 2025
centered image

BARI – A una settimana dalla riaffissione dedicata a Biagio Catalano nella Sala Hospitality dello Stadio San Nicola il comune di Bari ha dedicato all’indimenticato capitano biancorosso, a dieci anni dalla sua scomparsa, il campetto del “Redentore”, nel cuore del quartiere Libertà. Un’idea nata dal consigliere comunale Giuseppe Corcelli, col placet del presidente del Municipio I Annamaria Ferretti e del sindaco Vito Leccese. Alla presenza dei familiari di Biagio Catalano e di chi lo ha conosciuto è stata scoperta la targa commemorativa.

 

 

 

About Author

Claudia Carbonara

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Team Altamura, Mangia: “Serve più attenzione in fase di non possesso”

6 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Heraclea, Farina sulla Real Normanna: “Affronteremo una squadra organizzata”

6 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Taranto, trasporti ferroviari in forte difficoltà

6 Settembre 2025 Laura Milano

S. Giorgio J.co , truffe online: i consigli della Polizia di Stato

6 Settembre 2025 Laura Milano

Danucci carica il Taranto: “Con il Polimnia serve il primo successo interno”

6 Settembre 2025 Vito Di Noi

🔴 Serie C/C, 3a Giornata: risultati classifica e highlights

6 Settembre 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Altre auto cannibalizzate nel foggiano. Marasco: “Più forze dell’ordine”

6 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Team Altamura, Mangia: “Serve più attenzione in fase di non possesso”

6 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Bari: Intitolato a Biagio Catalano il campetto del “Redentore”

6 Settembre 2025 Claudia Carbonara

Regionali, il PD ufficializza i candidati del centrosinistra: ecco i nomi

6 Settembre 2025 Giovanni Sebastio