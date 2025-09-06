Bari: Intitolato a Biagio Catalano il campetto del “Redentore”

BARI – A una settimana dalla riaffissione dedicata a Biagio Catalano nella Sala Hospitality dello Stadio San Nicola il comune di Bari ha dedicato all’indimenticato capitano biancorosso, a dieci anni dalla sua scomparsa, il campetto del “Redentore”, nel cuore del quartiere Libertà. Un’idea nata dal consigliere comunale Giuseppe Corcelli, col placet del presidente del Municipio I Annamaria Ferretti e del sindaco Vito Leccese. Alla presenza dei familiari di Biagio Catalano e di chi lo ha conosciuto è stata scoperta la targa commemorativa.

