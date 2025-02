Bari, insulta poliziotti in piazza: li risarcisce ed evita processo

Ha evitato il processo per oltraggio a pubblico ufficiale grazie a un risarcimento di 3000 euro e a una lettera di scuse. Protagonista un ventenne universitario di Bari che, lo scorso aprile, avrebbe insultato tre poliziotti in piazza Moro dopo che questi erano intervenuti per calmarlo mentre inveiva contro due donne.

Secondo l’accusa, il giovane avrebbe apostrofato gli agenti chiamandoli “servi” e invitandoli ad andare “a Gaza a guadagnarsi lo stipendio”, definendoli anche “ignoranti” e “morti di fame”. Dichiaratosi anarchico, ha successivamente deciso di risarcire gli agenti e la Polizia Ferroviaria con una somma complessiva di 3000 euro.

Assistito dall’avvocato Daniele Lucente, il ragazzo ha anche scritto una lettera di scuse. Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sufficiente il gesto riparatorio e ha disposto il proscioglimento, evitando così il processo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author