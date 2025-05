Bari, ingerisce detersivo e tenta la fuga dall’ospedale: ospite Cpr ai domiciliari

BARI – Avrebbe ingerito del detersivo e una volta al pronto soccorso avrebbe tentato la fuga. Protagonista un marocchino, classe 1989, ospite del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari, finito ai domiciliari con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti nel pomeriggio di ieri, 5 maggio, quando il 36enne è stato portato nel reparto di Emergenza Urgenza dell’ospedale San Paolo del capoluogo per aver ingerito del detersivo. Una volta lì, mentre era in attesa delle cure dei medici, avrebbe tentato la fuga mettendo a rischio l’incolumità degli operatori sanitari. I carabinieri sono intervenuti bloccandolo e mettendolo ai domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria, in attesa del processo per direttissima.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author