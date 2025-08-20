20 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari, infermiere del 118 aggredito per aver chiesto di non fumare in ambulanza

Giovanni Sebastio 20 Agosto 2025
centered image

Gli episodi di violenza a danno del personale sanitario non accennano a diminuire, è di questa mattina la notizia un infermiere del 118 saggredito a Bari da un paziente che stava trasportando in ambulanza.
L’episodio di violenza è avvenuto mentre il mezzo era diretto all’ospedale San Paolo di Bari.

Il protagonista dell’aggressione è un uomo di 25 anni, ospite del Cara (Centro Accoglienza Richiedenti Asilo) di Bari-Palese.

Secondo quanto riferito, l’aggressione sarebbe scattata dopo che l’infermiere ha chiesto all’uomo di smettere di fumare all’interno del mezzo sanitario.

L’uomo avrebbe reagito violentemente, sferrando diversi colpi al viso e al collo dell’infermiere.

I militari della Guardia di Finanza, che scortavano l’ambulanza, sono prontamente intervenuti per placare la situazione.

Una volta giunti al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo, l’infermiere ha ricevuto le cure necessarie ed è stato costretto a interrompere il suo turno di lavoro.

Si prevede che l’uomo sporgerà denuncia contro l’aggressore, che è stato successivamente ricoverato in ospedale.

L’episodio riaccende la discussione sulla sicurezza degli operatori sanitari, sempre più spesso vittime di aggressioni durante lo svolgimento del loro servizio.

