Bari, infermiere 118 aggredito, UGL: “Bodycam su tutte le ambulanze”

Un infermiere del 118 è stato aggredito all’interno di un’ambulanza durante il trasporto di un paziente verso l’ospedale San Paolo di Bari. L’episodio, avvenuto dopo che l’operatore aveva chiesto al paziente di non fumare a bordo del mezzo, è stato denunciato dall’UGL Salute attraverso una nota congiunta del segretario nazionale Gianluca Giuliano e del segretario provinciale di Bari Giuseppe Mesto.

Il sindacato parla di “ennesimo grave episodio di violenza ai danni degli angeli del soccorso”, sottolineando le difficoltà in cui quotidianamente operano gli operatori sanitari.

L’UGL chiede alla Regione Puglia l’adozione di misure concrete a tutela del personale, come l’introduzione delle bodycam a bordo delle ambulanze, considerate uno strumento di deterrenza e protezione ulteriore rispetto alle sole norme sanzionatorie.

“Al collega che ha dovuto abbandonare il turno per le conseguenze dell’aggressione va la nostra massima solidarietà. Continueremo a batterci affinché chi presta assistenza non debba più temere per la propria sicurezza”, concludono Giuliano e Mesto.

