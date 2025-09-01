Bari, incontro CIA Puglia-Leccese: accordo su rifiuti, Xylella e fotovoltaico

Tre temi chiave per il futuro dell’agricoltura al centro dell’incontro svoltosi il 28 agosto a Bari tra la Città Metropolitana e CIA – Agricoltori Italiani Puglia. A confronto, da un lato il sindaco e presidente metropolitano Vito Leccese insieme all’assessore Pietro Petruzzelli, dall’altro i vertici della CIA: il vicepresidente nazionale e presidente regionale Gennaro Sicolo, il vicepresidente vicario Giannicola D’Amico e il direttore regionale Danilo Lolatte.

Il primo punto affrontato riguarda i rifiuti in campagna. La legge stabilisce che, se i proprietari dei terreni non hanno colpa, spetta ai Comuni provvedere alla rimozione. Un onere economico spesso insostenibile, motivo per cui CIA Puglia ha portato avanti una lunga battaglia fino a ottenere dalla Regione l’istituzione di un Fondo a sostegno delle amministrazioni locali.

Altro tema cruciale, la Xylella fastidiosa. CIA Puglia ha chiesto l’adozione di ordinanze comunali e controlli mirati, sottolineando la necessità di pulire canali e cigli stradali, zone di proliferazione del batterio. L’invito è a rispettare le pratiche obbligatorie previste dal Piano d’azione regionale, come arature e trinciature.

Infine, lo stop al fotovoltaico selvaggio. La proposta della CIA è chiara: proteggere il suolo agricolo produttivo, destinando i nuovi impianti a zone industriali, cave dismesse ed edifici pubblici. Particolare attenzione deve essere riservata alle aree di pregio, soprattutto alle produzioni Dop e Igp.

Il sindaco Leccese ha assicurato piena disponibilità a collaborare, condividendo le istanze degli agricoltori su rifiuti, Xylella e consumo di suolo. “L’agricoltura in Puglia è la prima industria a cielo aperto della regione: è la nostra storia, il nostro futuro, è la nostra identità e dobbiamo preservarla” ha dichiarato Sicolo, ribadendo l’impegno della CIA a sensibilizzare la politica e a difendere concretamente il settore.

