BARI – Numeri sostanzialmente in linea con quelli pre covid ma non bisogna abbassare la guardia. si chiama “Roadpol – Safety Days”, l’iniziativa organizzata dalla Polizia Stradale nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Settimana Europea della Mobilità”. L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità e incidentalità grave sulle strade europee, per ridurre almeno del 50% il numero delle vittime sulle strade entro il 2030. In piazza Libertà, la polizia stradale di Bari ha lanciato l’iniziativa incontrando cittadini e scolaresche mostrando veicoli e strumenti tecnici utilizzati quotidianamente per prevenire e reprimere il fenomeno degli incidenti stradali tra cui tra cui il “TopCrash”: un sistema innovativo, con tecnologia GPS, finalizzato ad un più preciso rilievo planimetrico dei sinistri.