Bari | Incidente tra Putignano e Gioia, muore giovane dottoressa

Una dottoressa di 32 anni, originaria di Roma e residente a Gioia del Colle (Bari), è morta in un incidente stradale sulla provinciale 106 tra Putignano

e Gioia, finendo fuori strada e ribaltandosi per cause in corso di

accertamento. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 all’altezza

dell’incrocio con la strada comunale Lama Caldaia, in territorio di

Putignano. I rilievi sono affidati alla Polizia locale della città. Sul

posto anche 118 e Vigili del fuoco. A quanto si apprende, su un tratto

di strada delimitato da muretti a secco, la donna a bordo della sua

auto, forse per un colpo di sonno, avrebbe perso il controllo del mezzo

e sarebbe uscita dalla carreggiata ribaltandosi più volte e finendo nei

campi. Quando sono arrivati i soccorsi, la donna era già morta. La

dottoressa, in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria di

Putignano, tornava a casa dopo il turno di lavoro. In fase di verifica

l’esatta dinamica dell’incidente.