BARI – Incidente a Bari, su via Giulio Petroni in zona Poggiofranco. Coinvolti un pedone ed un giovane conducente alla guida di un motorino. Per il pedone, un’anziana 70enne, che ha avuto la peggio nell’impatto, immediati i soccorsi con l’ambulanza presente sul posto. Traffico e circolazione bloccate. Tutto è accaduto mezz’ora fa. Polizia Locale sul posto per rilievi ed accertamenti.