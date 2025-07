Bari, incidente tra ambulanza in emergenza e suv: cinque feriti

Incidente stradale intorno alle 8.15 di domenica 27 luglio in via Giulio Petroni, a Bari, coinvolgendo un’ambulanza del servizio di emergenza sanitaria e un suv. Il bilancio è di cinque feriti.

L’ambulanza stava effettuando un intervento urgente per prestare soccorso a una persona in codice giallo quando si è scontrata con il fuoristrada. Nell’impatto, i tre membri dell’equipaggio sanitario sono rimasti feriti: due sono stati trasferiti al Policlinico di Bari dai colleghi giunti in soccorso, mentre il terzo è stato portato all’ospedale Di Venere.

A bordo del suv si trovavano cinque persone, due hanno riportato ferite lievi, mentre gli altri occupanti sono rimasti illesi.

Le cause dello scontro sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno conducendo gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

