Un camion è finito in una scarpata e si è accartocciato su se stesso. E' successo sulla statale 100 in direzione Bari, nei pressi del centro commerciale Ikea. I rilievi sono in corso, sul posto i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco per estrarre il conducente rimasto incastrato nel mezzo. Le sue condizioni sarebbero gravi. A bordo con lui un altra persona ferita in modo più lieve. Il maltempo sta complicando le operazioni