MOLA DI BARI – Un motociclista di 57 anni è morto stasera sulla strada statale 16, in direzione nord, tra Mola di Bari e Torre a Mare. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, presenti sul posto per i rilievi, l’uomo ha perso il controllo del mezzo e, nell’impatto con l’asfalto, è deceduto.