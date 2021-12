BARI – Incidente nella notte sulla tangenziale di Bari, direzione Nord, all’altezza dello svincolo di Japigia – Via Caldarola. A perdere la vita due ragazzi: un giovane di 35 anni e una donna di 26. Il tragico sinistro, intorno all’1,30. La tangenziale è rimasta bloccata per ore per permettere ai soccorsi e agli inquirenti di intervenire. Sul posto gli uomini della Polizia Locale di Bari. Stando ai primi accertamenti, l’auto sulla quale viaggiavano i due ragazzi avrebbe impattato violentemente contro altre due vetture. Una terza persona sulla stessa auto è rimasta ferita in modo non grave ed è stata portata in ospedale. Le due vittime sono state trasportate rispettivamente al Policlinico di Bari e al Di Venere ma per loro non c’è stato più nulla da fare.