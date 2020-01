Bari | Incidente in zona stadio, investita a morte una donna

Per vedere il contenuto multimediale è necessario aggiornare il browser ad una versione più recente o aggiornare il plugin Flash

Sarebbe stata travolta a morte mentre attraversava la strada. E' successo a Bari in zona stadio San Nicola. Secondo una prima ricostruzione un'auto proveniente da Modugno e diretta verso Carbonara avrebbe investito una donna davanti al cancello di ingresso della curva Nord. La vittima presumibilmente una 50enne ma di lei non si sa ancora nulla perché sprovvista di documenti di riconoscimento e con il volto sfigurato. Sotto choc il conducente, un giovane uomo di 30 anni che si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto un'ambulanza del 118, Polizia e Carabinieri. Si attende il magistrato di turno.