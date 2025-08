Bari, incidente in tangenziale: muore 49enne in ospedale

BARI – Avrebbe perso il controllo della moto della quale era alla guida, sulla Ss16 all’uscita di via Gentile. È morto dopo una notte in prognosi riservata un motociclista di 49 anni. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito e per chiarire la dinamica del sinistro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author