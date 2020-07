Bari | Incidente in centro: 2 feriti

Condividi

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie l'incidente che si è verificato questa mattina - intorno alle 7.15 - in pieno centro a Bari, ad angolo con via Beatillo e corso Cavour. I due conducenti delle auto sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso del Policlinico del capoluogo pugliese. Impatto, probabilmente per una mancata precedenza, tra una Smart e una 500 L. L'incrocio è stato momentaneamente chiuso al traffico. Qui stanno operando gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.