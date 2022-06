BARI – Incidente mortale intorno all’1,30 della notte tra sabato e domenica in via Petroni, a Bari, all’intersezione con via Livatino, al quartiere Carbonara. A scontrarsi a quanto pare frontalmente, un auto e un ciclomotore con a bordo due giovani.

La giovane donna ventenne (trasportata sul motociclo) soccorsa e trasportata in codice rosso al Di Venere, è qui deceduta dopo poche ore.

Il conducente del motoveicolo è stato trasportato in codice rosso per dinamica ma lucido e cosciente e non é grave.

Sul posto per i rilievi 3 pattuglie notturne della Polizia Locale. Indagini ed accertamenti in corso sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria.